USA und Ukraine wollen in Saudi-Arabien über Frieden verhandeln

Washington: Die US-Regierung plant ein Treffen mit Vertretern der Ukraine in Saudi-Arabien: Das teilte der Sondergesandte Witkoff mit. Die USA wollten dort "einen Rahmen für ein Friedensabkommen und einen Waffenstillstand festlegen", so Witkoff. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte am Abend, dass er am Montag zu Gesprächen nach Saudi-Arabien reisen wird.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 06.03.2025 23:00 Uhr