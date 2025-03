USA und Ukraine nehmen Verhandlungen auf

USA und Ukraine verhandeln in Saudi-Arabien: Delegationen beider Länder sprechen in der Hafenstadt Dschidda heute über ein Ende des von Russland begonnenen Kriegs. Im Kern geht es um die Frage, ob die Ukraine zu territorialen Zugeständnissen an Russland bereit ist. Zudem wollen die USA ein Abkommen mit der Ukraine über die Ausbeutung vom Rohstoffen, dabei geht es vor allem um Seltene Erden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2025 10:15 Uhr