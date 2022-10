USA und Südkorea starten Raketen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas hätten die USA und Südkorea vier Raketen in Richtung des Japanischen Meers geschossen. Zuvor hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenwaffe in die Region abgefeuert. Es war das erste Mal seit fünf Jahren. Das letzte Mal, im Jahr 2017, führte Nordkorea nur wenige Tage später auch noch einen Atomwaffentest durch. Laut dem Asan-Institut in Seoul ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Pjöngjang auch jetzt wieder einen Atomwaffentest durchführen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2022 04:00 Uhr