USA und Russland wollen weiter in Syrien präsent bleiben

Damaskus: Nach dem Sturz des Diktators Assad sind die Machtverhältnisse in Syrien unübersichtlich: Die USA haben angekündigt, ihre rund 900 Soldaten bis aus weiteres im Land zu belassen. Die Präsenz sei nötig, um gegen ein mögliches Erstarken der Terrormiliz IS gewappnet zu sein. Es soll in der vergangenen Nacht bereits Präzisionsangriffe der Amerikaner auf IS-Stellungen gegeben haben. Auch Israel soll mehrere Angriffe geflogen haben. Ziel waren angeblich ein Militärflugplatz in der Nähe von Damaskus und Waffenlager im Osten des Landes. Russische Staatsmedien melden unterdessen, Anführer der islamistischen Gruppe HTS hätten die Sicherheit der russischen Militärstützpunkte in Syrien garantiert. Die russischen Truppen sind in einem Hafen am Mittelmeer sowie auf einem Luftwaffenstützpunkt stationiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2024 09:15 Uhr