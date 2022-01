USA und Russland wollen im Ukraine-Konflikt weiter auf Diplomatie setzen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Russland und die USA wollen im Ukraine-Konflikt die Gespräche aufrechterhalten. Das verkündeten der russischen Außenminister Lawrow und sein amerikanischer Amtskollege Blinken bei ihrem heutigen Treffen in der Schweiz. Blinken schloss dabei auch einen Austausch zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Staatschef Putin nicht aus. Washington werde in der nächsten Woche zudem schriftlich auf die Sorgen Moskaus um die Sicherheit in Europa antworten. Blinken warnte den Kreml zudem erneut vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Lawrow bekräftigte im Gegenzug, dass keine unmittelbare militärische Aktion hinsichtlich der Ukraine geplant sei. Die Bemühungen um eine Entspannung in der Ukraine-Krise laufen seit Wochen auf Hochtouren. Bislang haben sie aber keine greifbaren Fortschritte gebracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.01.2022 21:45 Uhr