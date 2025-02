USA und Russland wollen Beziehungen normalisieren

Die Außenminister beider Länder, Rubio und Lawow, haben bei ihrem Treffen in Riad vereinbart, den Grundstein für eine Zusammenarbeit in bestimmten Angelegenheiten zu legen. Außerdem wollen sie hochrangige Verhandlungsteams ernennen, um an einer Lösung des Ukraine-Kriegs zu arbeiten. Rubio sagte, die Bedingungen dafür müssten für alle Seiten akzeptabel sein, auch für die Ukraine und Europa.

