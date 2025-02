USA und Russland vereinbaren Ukraine-Gespräche in Saudi-Arabien

Washington: Die Verhandlungen über ein Ende der Kriegs in der Ukraine nehmen Fahrt auf: Medienberichten zufolge wollen sich in der kommenden Woche unter anderem US-Außenminister Rubio und ranghohe Vertreter Russlands in Saudi-Arabien treffen. Darüber hinaus soll in dem arabischen Land ein Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Putin vorbereitet werden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen wohl ebenfalls in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel in Paris zusammenkommen. Sie befürchten, dass Europa einschließlich der Ukraine bei Friedensgesprächen zwischen den USA und Russland ausgeschlossen werden. Die US-Seite argumentiert, dass frühere Verhandlungen gescheitert seien, weil zu viele Parteien beteiligt waren.

