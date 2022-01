USA und Russland starten Gespräche in Genf

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die russisch-amerikanischen Sicherheitsgespräche haben schon am Abend mit einem Arbeitsessen der Unterhändler begonnen. Es fand in der Residenz des ständigen US-Vertreters bei der Genfer Abrüstungskonferenz statt. Danach sagte der russische Vize-Außenminister Rjabkow, er rechne heute mit schwierigen Gesprächen. Für die USA saß Vize-Außenministerin Sherman mit am Tisch. Bei den Sicherheitsgesprächen geht es um den Ukraine-Konflikt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 02:00 Uhr