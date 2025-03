USA und Russland sprechen über mögliche Waffenruhe in der Ukraine

Riad: In Saudi-Arabien sind in der Früh die Gespräche über eine begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg weitergegangen. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass meldet, sprechen aktuell Regierungsvertreter aus Moskau mit der US-Delegation. Gestern gab es bereits Gespräche der USA mit der ukrainischen Seite. Ergebnisse wurden bislang nicht mitgeteilt. - In der Nacht haben die Ukraine und Russland jeweils Drohnenangriffe der anderen Seite gemeldet. Nach Angaben der Behörden in Kiew wurden dabei mindestens ein Mensch verletzt und Häuser beschädigt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden fast 30 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört.

