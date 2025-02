USA und Russland setzen Ukraine-Gespräche fort

Riad: Abgesandte der USA und Russlands treffen sich wieder zu Ukraine-Gesprächen in Saudi-Arabien. Wie schon beim ersten Treffen dieser Art werden auch heute weder die Ukraine noch die EU mit am Tisch sitzen. Russlands Präsident Putin sagte in einem Interview, die Beteiligung Europas an Friedensgesprächen sei notwendig. Zuerst aber wolle Moskau Vertrauen zu Washington aufbauen. US-Präsident Trump und Frankreichs Staatschef Macron sagten nach einem Treffen in Washington, sie hielten eine Feuerpause in der Ukraine innerhalb von Wochen für möglich. Unterdessen heißt es, ein Rohstoff-Abkommen der USA mit der Ukraine stehe kurz vor dem Abschluss. An den sogenannten Seltenen Erden hatten zuletzt auch die EU und Russland Interesse angemeldet. Die ukrainischen Vorkommen liegen zum großen Teil im von Russland besetzten Gebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 10:00 Uhr