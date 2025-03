USA und Russland loten Waffenruhe in Ukraine aus

Unterhändler aus den USA und Russland verhandeln in Riad: Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien geht es um eine eingeschränkte Waffenruhe in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine. Laut Kreml sprechen beide Seiten auf Vorschlag von US-Präsident Trump auch darüber, wie ukrainische Agrarprodukte wieder sicher über das Schwarze Meer ausgeführt werden können.

