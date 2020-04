USA und Italien verzeichnen die höchsten Totenzahlen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baltimore: In den USA ist die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus nach wie vor weltweit am höchsten. Bei mehr als einer halben Million Menschen dort wurde inzwischen eine Infektion nachgewiesen, über 19.600 sind gestorben. Damit ist die Zahl der Toten in den USA mittlerweile höher als in Italien, das bisher als am stärksten betroffenes Land galt. Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes starben in Italien in den vergangenen 24 Stunden gut 600 Menschen, in den USA waren es dreimal soviele. Bei all diesen Zahlen, die von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore zusammengetragen werden, weisen Experten auf unterschiedliche Mess-Methoden und hohe Dunkelziffern hin. Sie vermitteln daher immer nur einen Ausschnitt aus dem tatsächlichen Geschehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 22:00 Uhr