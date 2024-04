USA und Israel wollen via Video-Schalte über Rafah-Offensive beraten

Washington: Vertreter der US-Regierung und der israelischen Führung wollen noch heute über die geplante israelische Bodenoffensive in Rafah beraten. Wie das Weiße Haus bestätigte, werden beide Seiten in einer Online-Konferenz zusammenkommen. Eigentlich hätte eine israelische Delegation bereits in der vergangenen Woche in die USA reisen sollen. Israels Premier Netanjahu hatte den Besuch aber kurzfristig abgesagt, nachdem sich die USA bei einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenruhe im Gazastreifen enthielten. In Israel hat das Parlament derweil ein Gesetz für ein Verbot ausländischer Medienorganisationen gebilligt. Bereits kurz nach der Abstimmung kündigte Ministerpräsident Netanjahu an, umgehend gegen den katarischen Sender Al-Dschasira vorgehen zu wollen. Der Sender hatte zuletzt sehr kritisch über Israel berichtet - vor allem mit Blick auf den Umgang mit Palästinensern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 20:15 Uhr