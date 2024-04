USA und Israel sprechen offenbar über Offensive in Rafah

Jerusalem: Die USA und Israel wollen heute offenbar über die geplante israelische Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens beraten. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Jerusalem sollen die Gespräche online abgehalten werden, möglicherweise gebe es später in dieser Woche auch ein persönliches Treffen. Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Netanjahu die geplanten Konsultationen in Washington abgesagt, weil die USA sich bei einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zu einer Waffenruhe im Gazastreifen enthalten hatten. Die Kritik an den Plänen für eine Bodenoffensive in Rafah ist international groß, denn dorthin sind zahlreiche Zivilisten aus dem Norden der Region geflüchtet. Israel vermutet dort jedoch die letzte Hamas-Hochburg. Aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt haben sich die israelischen Truppen jetzt wieder zurückgezogen. Anwohner berichten von einer totalen Zerstörung. Planierraupen der Armee hätten sogar einen Behelfsfriedhof auf dem Gelände umgepflügt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 12:45 Uhr