USA und Israel setzen auf regelmäßige Gaza-Hilfstransporte

Washington: Die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen kann offenbar darauf hoffen, dass es ab sofort regelmäßige Hilfstransporte gibt. Wie das Weiße Haus mitteilte, haben das US-Präsident Biden und Israels Ministerpräsident Netanjahu in einem gemeinsamen Telefonat in Aussicht gestellt. Demnach soll es einen - so wörtlich - "kontinuierlichen Fluss dieser wichtigen Hilfe nach Gaza" geben. Am Abend war ein zweiter Konvoi mit 14 Lastwagen über den ägyptischen Grenzübergang Rafah gelangt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 02:00 Uhr