USA und Israel rechnen mit Vergeltungsschlag des Iran

Washington: Die USA und Israel rechnen offenbar fest mit einem Vergeltungsschlag des Iran. Diesen hatte die Führung in Teheran angekündigt, nachdem am 1. April das iranische Botschaftsgebäude in Syrien beschossen worden war. Dabei waren mehrere ranghohe Militärvertreter getötet worden. Die USA vermuten Israel hinter dem Angriff, das Land selbst kommentierte den Angriff nicht. Nach US-Medienberichten laufen nun die Vorbereitungen auf eine mögliche Attacke des Iran auf Ziele der USA und Israels. Unter Berufung auf einen hohen US-Regierungsvertreter hieß es, man gehe davon aus, dass es bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan einen Schlag gegen eine diplomatische Einrichtung Israels geben werde. CNN berichtete, man erwarte in der nächsten Woche einen erheblichen Angriff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 08:00 Uhr