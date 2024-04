USA und Israel haben via Video-Schalte über Rafah-Offensive beraten

Washington: Vertreter der US-Regierung und der israelischen Führung haben am Abend über die geplante israelische Bodenoffensive in Rafah beraten. Wie das Weiße Haus bestätigte, kamen beide Seiten in einer Online-Konferenz zusammen. Über den Inhalt des Gesprächs ist noch nichts bekannt. Eigentlich hätte eine israelische Delegation bereits in der vergangenen Woche in die USA reisen sollen. Israels Premier Netanjahu hatte den Besuch aber kurzfristig abgesagt.

