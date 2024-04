USA und Israel bereiten sich auf iranischen Vergeltungsschlag vor

Washington: Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgebäude in Syrien bereiten sich die USA und Israel auf einen Vergeltungsschlag vor. Beide Regierungen rechneten mit einem Angriff sowohl auf Ziele der USA als auch der Israelis. Das berichten die US-Sender CNN und CBS und berufen sich auf einen ranghohen Vertreter der US-Regierung. Konkret gehe man von einer Attacke auf eine diplomatische Einrichtung Israels aus, hieß es weiter. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarten, Hussein Salami, bekräftigte, keine Aktion des Feindes Israel bleibe unbeantwortet. Am 1. April waren bei einem Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus mehrere hochrangige Militärs getötet worden. Sowohl der Iran als auch die USA gehen von einem israelischen Angriff auf, aus Israel gibt es dazu keinen Kommentar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 07:00 Uhr