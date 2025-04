USA und Iran verhandeln wieder über Atomprogramm

Rom: In der italienischen Hauptstadt haben Vertreter der USA und des Irans wieder über das Atomprogramm Teherans gesprochen. Die indirekten Verhandlungen unter Vermittlung des Oman seien konstruktiv gewesen, sagte danach Irans Chefdiplomat Araghtschi. In einer Woche soll es weitere Gespräche geben. US-Präsident Trump hatte im Falle des Scheiterns mit militärischen Konsequenzen gedroht. Teheran soll demnach kein Uran mehr anreichern. Der Westen befürchtet, dass der Iran an einer Atomwaffe baut. Das Mullah-Regime weist das zurück, kann sich aber Beschränkungen bei der Anreichung von Uran vorstellen. Im Gegenzug sollen alle Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Für ausländische Investoren wünscht sich Teheran Erleichterungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 17:00 Uhr