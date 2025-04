USA und Europäer sprechen über Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Konflikt will Frankreichs Präsident Macron den Anspruch der Europäer auf einen Platz am Verhandlungstisch unterstreichen: In Paris sollen deshalb mehrere hochrangige Gesprächsrunden mit Vertretern der USA, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands stattfinden. US-Präsident Trump hat bei seinen mit den Europäern nicht abgesprochenen Vorstößen zu Friedensverhandlungen bislang keine Erfolge vorzuweisen.

