USA und Europäer sprechen über Ukraine-Krieg

Krisengipfel in Paris: Dort treffen sich heute Politiker aus den USA, Europa und der Ukraine, um über ein Ende des russischen Angriffskrieges zu sprechen. Auch der amerikanische Außenminister Rubio ist dabei - es ist sein erster offizieller Besuch in Frankreich. Begleitet wird er vom US-Sondergesandten Witkoff. Nach BBC-Informationen ist zudem der britische Außenminister Lammy vor Ort. Auch Vertreter aus Deutschland nehmen an den Ukraine-Gesprächen teil.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.04.2025 11:00 Uhr