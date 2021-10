USA und EU wollen Abkommen für nachhaltigere Stahl- und Aluminiumproduktion

Rom: Die USA und die EU wollen ein weltweites Abkommen schaffen, das eine nachhaltigere Produktion von Stahl und Aluminium garantiert. Das haben US-Präsident Biden und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Rande des G20-Gipfels verkündet. Andere Länder sind nach Worten von der Leyens willkommen, sich dem Abkommen anzuschließen. Zuvor waren sich die USA und die EU in ihren Zollstreitigkeiten näher gekommen. Die Abgaben, die 2018 unter dem ehemaligen US-Präsident Trump auf Stahl und Aluminium aus der EU verhängt worden sind, werden teilweise aufgehoben: So darf eine bestimmte Menge künftig zollfrei in die USA eingeführt werden. Umgekehrt hat sich die EU bereiterklärt, auf Abgaben für bestimmte US-Produkte zu verzichten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 15:00 Uhr