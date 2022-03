USA und EU verhängen weitere Sanktionen gegen Russland

Kämpfe in der Ukraine weiten sich aus

Kiew: Die russische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele in der Ukraine offenbar unvermindert fort. Aus der Stadt Charkiw im Osten des Landes wird schwerer Beschuss gemeldet. Ähnlich ist die Lage in Mariupol. Der stellvertretende Bürgermeister, Orlow, sagte der ARD, Mariupol sei nicht mehr wiederzuerkennen und erinnere mittlerweile an die tschetschenische Hauptstadt Grosny oder die syrische Stadt Aleppo nach deren Zerstörung. Mehr als 200.000 Menschen warten auf die Gelegenheit zur Flucht. Bislang sind mehrere Anläufe für Evakuierungs-Korridore gescheitert. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau, wurden alle Brücken und Zufahrten nach Mariupol zerstört. Luftangriffe gab es auch auf Luzk und Iwano-Frankiwsk im Nordwesten des Landes. Vor der Hauptstadt Kiew scheint sich die russische Armee neu zu formieren, im Norden soll schwere Artillerie in Stellung gebracht worden sein. Der britische Geheimdienst befürchtet in den kommenden Tagen verstärkte Offensiven auf Kiew.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.03.2022 18:45 Uhr