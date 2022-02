USA und EU reagieren mit Sanktionen auf Putins Ankündigung

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und die USA haben umgehend mit der Ankündigung von Sanktionen gegen Russland reagiert. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, die Strafmaßnahmen sollten diejenigen treffen, die an der Entscheidung beteiligt sind. Sie warf Russland einen Verstoß gegen die territoriale Integrität der Ukraine vor. Eine Sprecherin von US-Präsident Biden sagte, man bereite ebenfalls Strafmaßnahmen vor. Investitionen und Handel von US-Personen in Donezk und Luhansk würden verboten, hieß es. Die Bundesregierung sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts. Außenministerin Baerbock forderte Russland auf, die Anerkennung der prorussischen Gebiete in der Ukraine rückgängig zu machen. Die Entscheidung Putins sei ist ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung des Konflikts. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann erklärte wörtlich: "Putins Rede ist eine Kriegserklärung".

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 22:15 Uhr