USA und Deutschland verurteilen iranischen Angriff

Washington: US-Präsident Biden hat die israelische Regierung offenbar aufgerufen, von einer militärischen Reaktion auf die iranischen Luftangriffe abzusehen. Das berichtet die US-Nachrichtenwebseite "Axios", die sich auf einen hohen Beamten des Weißen Hauses beruft. Laut der offiziellen Darstellung bekräftigte Biden in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanjahu erneut die - Zitat - "unerschütterliche" Unterstützung der USA für die Sicherheit Israels. Außerdem kündigte er ein Treffen der G7-Staaten an, um eine gemeinsame diplomatische Reaktion auf den iranischen Angriff zu erarbeiten. Biden verurteilte den Angriff, ebenso wie Bundeskanzler Scholz und Bundesaußenministerin Baerbock. Beide betonten, Deutschland stehe eng an der Seite Israels. Auch China zeigte sich besorgt und rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat unterdessen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Diese soll Diplomaten zufolge noch heute stattfinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 08:30 Uhr