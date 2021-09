USA und Deutschland: Keine baldige Anerkennung von Taliban-Regierung

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Deutschland und die USA haben eine baldige Anerkennung der Taliban-Übergangsregierung in Afghanistan ausgeschlossen. Die angestrebte internationale Legitimität müssten die Islamisten sich durch ihr Handeln verdienen, sagte US-Außenminister Blinken auf der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein. Außenminister Maas sprach sich für weitere Gespräche mit den Taliban aus. Zuvor hatten beide in einer Online-Konferenz mit Kollegen aus 20 weiteren Ländern über Afghanistan beraten. - Die Taliban untersagten unterdessen am Abend sämtliche Protestkundgebungen im Land. In den vergangenen Tagen waren mehrere Demonstrationen gewaltsam aufgelöst worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 03:00 Uhr