USA und Deutschland: Keine baldige Anerkennung von Taliban-Regierung

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Bundesaußenminister Maas, sein US-Kollege Blinken und die Außenminister 20 weiterer Staaten haben über den Umgang mit der Taliban-Regierung in Afghanistan beraten. Eine baldige Anerkennung schlossen Maas und Blinken danach aus. Blinken erklärte auf der US-Luftwaffenbasis in Ramstein, eine Legitimität müssten sich die Islamisten durch ihr Handeln verdienen. Maas warb dafür, die Gespräche mit den Taliban angesichts weiterer geplanter Evakuierungsflüge fortzusetzen. Beide kritisierten die Zusammensetzung des künftigen Kabinetts sowie die Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 02:00 Uhr