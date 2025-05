USA und China planen Gespräche in der Schweiz zu Zöllen

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China scheinen beide Seiten aufeinander zuzugehen. Zumindest sind jetzt hochrangige Gespräche angekündigt. Am morgigen Donnerstag sollen sich US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng treffen - und zwar in der Schweiz. Das wurde in Washington und Peking bekanntgegeben. US-Präsident Trump hatte im April Zusatzzölle von bis zu 145 Prozent auf Waren-Importe aus China verhängt. China hat mit Gegenzöllen von 125 Prozent reagiert. China und die USA sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

