USA und China erzielen offenbar Einigung im Handelskonflikt

Genf: Die USA und China haben sich im Handelskonflikt offenbar geeinigt. Der US-Handelsbeauftragte Greer sprach in Genf bei einem Auftritt mit US-Finanzminister Bessent von einer mit China getroffenen Vereinbarung. Diese werde dazu beitragen, das Defizit der USA im internationalen Warenhandel von zuletzt 1,2 Billionen Dollar zu verringern. Bessent erklärte, in den Gesprächen seien substantielle Fortschritte erzielt worden. Ähnlich äußerte der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2025 21:30 Uhr