USA und China bekennen sich zu internationaler Zusammenarbeit

New York: Chinas Staatschef Xi hat in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung die Wichtigkeit internationaler Zusammenarbeit betont. Unterschiede und Probleme zwischen Ländern seien kaum vermeidbar, sagte er. Sie müssten durch Dialog und Zusammenarbeit auf Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt gelöst werden. Beim Thema Klimawandel mahnte Xi zu mehr Anstrengungen bei der Reduzierung von Emissionen. Er kündigte an, sein Land werde andere Entwicklungsländer beim Ausbau grüner Energie stärker unterstützen. Außerdem werde China keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen. Zuvor hatte US-Präsident Biden in seiner Rede alle Staaten aufgerufen, enger zusammenzuarbeiten. Nur so ließen sich die globalen Herausforderungen meistern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 23:00 Uhr