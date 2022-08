USA töten Al-Kaida-Chef bei Drohnenangriff in Afghanistan

US-Spitzenpolitikerin Pelosi ist in Taiwan eingetroffen

Taipeh: Trotz diplomatischer Warnungen aus China ist US-Spitzenpolitikerin Pelosi zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses landete am späten Nachmittag unserer Zeit auf dem Flughafen von Taipeh. Es ist der ranghöchste US-Besuch seit 25 Jahren. Es wird erwartet, dass sich Pelosi morgen mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen und mit Parlamentariern trifft. China sprach nach Pelosis Ankunft von einem Spiel mit dem Feuer. Die US-Aktionen seien extrem gefährlich, erklärte das Außenministerium. Peking kündigte Schießübungen in sechs Meeresgebieten rund um Taiwan an. Die Manöver sollen demnach in Kürze beginnen. China betrachtet die Insel als Teil der eigenen Volksrepublik und versucht Taiwan international zu isolieren.

