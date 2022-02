USA stimmen Gipfeltreffen zur Russland-Ukraine-Krise zu

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA sind zu einem Gipfeltreffen mit Russland bereit, um eine Invasion in die Ukraine abzuwenden. Wie das Weiße Haus mitteilte, hat US-Präsident Biden direkten Gesprächen mit Russlands Staatschef Putin grundsätzlich zugestimmt, um eine Lösung in dem Konflikt zu finden. Voraussetzung sei allerdings, dass Russland während der diplomatischen Bemühungen keine Militäroperation gegen die Ukraine startet. Die Initiative für ein Gipfeltreffen von Biden und Putin ist von Frankreich ausgegangen. Ein Vorbereitungsgespräch auf Außenministerebene soll es schon in drei Tagen geben. Russland bezeichnete es als "verfrüht", über Pläne für einen Russland-Ukraine-Gipfel von Präsident Putin und US-Präsident Biden zu sprechen. Es bestehe aber Einigkeit darüber, dass der Dialog auf Ebene der Außenminister fortgesetzt werden müsse, sagte Kreml-Sprecher Peskow.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 10:15 Uhr