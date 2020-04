Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Mitten in der Coronavirus-Pandemie legt US-Präsident Trump die Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation auf Eis. Das teilte Trump in Washington mit. Nach seinen Worten soll überprüft werden, welche Rolle die WHO bei der - Zitat - schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 01:00 Uhr