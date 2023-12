USA startet auf Weltklimagipfel Initiative für Kernfusion

Dubai: Auf dem Weltklimagipfel in Dubai haben die USA eine internationale Initiative zur Förderung der Forschung an der Kernfusion gestartet. Der Sondergesandte Kerry sagte auf dem Weltklimagipfel in Dubai, emissionsfreie Technologie könne ein wichtiger Teil der globalen Energieversorgung werden. Der Initiative gehören insgesamt 35 Staaten an, sie umfasse Forschung und Entwicklung sowie Fragen der Lieferketten und Regulierung.

