USA starten Impfkampagne für Fünf- bis Elfjährige

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in den USA jetzt auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA hat eine entsprechende Notfallzulassung erteilt. Damit kann in den USA demnächst die Impfkampagne für etwa 28 Millionen Kinder starten, so wie das Weiße Haus es angekündigt hatte. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Impfdosen an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer beantragt, dass ihr Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe zugelassen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 21:45 Uhr