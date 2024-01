USA starten erste kommerzielle Mondmission

Cape Canaveral: Zum ersten Mal seit über 50 Jahren ist in den USA wieder eine Mission zum Mond gestartet. Die Trägerrakete des unbemannten Landemoduls "Peregrine" ist heute Früh unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aufgebrochen. Hinter der Mission steht das private US-Unternehmen Astrobotic. Sollte die "Peregrine" erfolgreich auf der Mondoberfläche aufsetzen, wäre dies die erste kommerzielle Mondlandung der Geschichte. Die US-Weltraumbehörde NASA nutzt die Mission, um mit mehreren Geräten an Bord des Moduls ihre eigenen Expeditionen zum Mond vorzubereiten. Im April vergangenen Jahres war eine japanische Firma bei einer ähnlichen Mission gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 09:45 Uhr