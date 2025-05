USA sprechen von Einigung in Handelsgesprächen mit China

Genf: Die USA und China haben sich nach US-Angaben in ihren Gesprächen zur Beilegung des Handelskonflikts geeinigt. Der US-Handelsbeauftragte Greer erklärte, es sei eine Vereinbarung zur Verringerung des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten getroffen worden. US-Finanzminister Bessent sprach von substantiellen Fortschritten. Einzelheiten würden morgen bekanntgegeben. Delegationen unter Führung von Bessent und dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng hatten in Genf zwei Tage lang über eine Beilegung ihres Zollstreits verhandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 20:00 Uhr