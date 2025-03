USA sprechen heute mit Russland über mögliche Waffenruhe in der Ukraine

Kiew: Russland hat in der Nacht abermals Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt geflogen. Nach Angaben der Behörden in Kiew wurden dabei mindestens ein Mensch verletzt und Häuser beschädigt. Auch Russland meldet nächtliche Angriffe. Fast 30 ukrainische Drohnen sind laut Verteidigungsministerium abgefangen und zerstört worden. Derweil gehen heute in Saudi-Arabien die Gespräche über eine begrenzte Waffenruhe weiter. Nach einem Treffen mit ukrainischen Vertretern gestern spricht die US-Delegation heute mit russischen Regierungsvertretern. Der US-Sondergesandte Witkoff sagte, er hoffe auf echte Fortschritte. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, es gebe noch viele ungeklärte Fragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 08:00 Uhr