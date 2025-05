USA sind nach Verlängerungs-Krimi Eishockey-Weltmeister

Zum Sport: Die USA sind Eishockey-Weltmeister. Die Amerikaner setzten sich in einem spannenden Finale in Stockholm gegen die Schweiz durch - mit 1 zu 0 nach Verlängerung. Tage Thompson schoss das Team in der Overtime zum Sieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 00:00 Uhr