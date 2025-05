USA sind Eishockey-Weltmeister

Stockholm: Die USA sind erstmals seit Jahrzehnten wieder Eishockey-Weltmeister. Sie setzten sich im Finale der WM mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Schweiz durch. Diese kassierte damit die zweite Finalniederlage in Folge. Deutschland war in der Vorrunde ausgeschieden. Für die deutschen Wasserspringer gab es bei der Europameisterschaft in der Türkei zwei weitere Silbermedaillen: eine für die Synchronspringerinnen Jette Müller und Lena Hentschel, die andere holte Ole Rösler im Turmspringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 06:00 Uhr