USA sichern der Ukraine weitere Militärhilfen zu

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine meldet nach dem massiven Raketenbeschuss in der vergangenen Woche Fortschritte bei der Reparatur von Energie-Anlagen. In vielen Regionen habe man die Stromversorgung wiederherstellen können, teilte Präsident Selenskyj mit. Unterdessen haben die USA der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von 725 Millionen Dollar zugesagt. Auch Saudi-Arabien will Kiew unterstützen. Im Telefonat mit Präsident Selenskyi hat der saudische Kronprinz bin Salman humanitäre Hilfe in Höhe von 400 Millionen Dollar versprochen. Russlands Präsident Putin sagte auf einer Pressekonferenz in Kasachstan, er plane vorerst keine weiteren großen Luftangriffe auf die Ukraine. Die russische Teilmobilmachung wird nach seinen Worten in rund zwei Wochen abgeschlossen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 07:00 Uhr