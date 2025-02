USA setzen Zölle gegen Mexiko vorerst aus

Washington: Die geplanten US-Zölle auf Waren aus Mexiko werden ausgesetzt - vorerst für einen Monat. Das haben US-Präsident Trump und seine mexikanische Kollegin Sheinbaum nach einem gemeinsamen Telefonat mitgeteilt. Die mexikanische Staatschefin kündigte an, 10.000 zusätzliche Soldaten an der gemeinsamen Grenze zu postieren, um gegen Drogenschmuggel vorzugehen. Trump hatte am Wochenende Zölle von 25 Prozent ab morgen angekündigt und gleichzeitig gefordert, dass Mexiko mehr gegen Drogenschmuggel tun muss.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 18:00 Uhr