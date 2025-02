USA setzen Zölle gegen Mexiko und Kanada vorerst aus

Washington: Die USA erheben vorerst doch keine Sonderzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada. Die Maßnahmen würden für einen Monat ausgesetzt, schrieb US-Präsident Trump im Netzwerk "Truth Social" mit. Der kanadische Premier Trudeau erklärte sich im Gegenzug bereit, die Grenze zu den USA besser zu sichern. Zudem soll ein Regierungsbeauftragter den Kampf gegen den Fentanyl-Schmuggel verstärken. Nur Stunden vorher hatte Trump eine ähnliche Einigung mit Mexikos Präsidentin Sheinbaum verkündet. Mexiko habe zugesichert, 10.000 zusätzliche Soldaten an die gemeinsame Grenze zu schicken, um Migranten und Drogen auf dem Weg in die Vereinigten Staaten zu stoppen, schrieb Trump. Die Sonderzölle gegen Kanada und Mexiko in Höhe von bis zu 25 Prozent hätten eigentlich um sechs Uhr deutscher Zeit in Kraft treten sollen. Die bis zu zehn Prozent höheren Zölle gegen China bleiben bestehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2025 01:00 Uhr