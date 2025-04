USA setzen neue Zollbestimmungen in Kraft

Washington: Die erste Stufe der neuen Zölle auf Einfuhren in die USA ist in Kraft getreten. Ab heute werden für viele Waren und Dienstleistungen pauschal zehn Prozent fällig. Laut einer Mitteilung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde gibt es aber eine Schonfrist für Waren, die auf dem Weg in die USA bereits auf Schiffe oder in Flugzeugen verladen waren. Die zweite Stufe mit unterschiedlichen Aufschlägen für verschiedene Länder soll am Mittwoch folgen. Auf viele Waren und Dienstleistungen aus der EU werden dann 20 Prozent fällig.

