USA setzen Evakuierungsflüge fort

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Kurz vor Ende ihrer Evakuierungsflüge aus Afghanistan haben die USA und Verbündete weitere 2.900 Menschen aus dem Land gebracht. Darunter sollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen auch weitere 150 Menschen mit Deutschland-Bezug gewesen sein, darunter frühere Ortskräfte und Mitarbeiter einer Firma in Deutschland. Nachdem die US-Botschaft vor neuen Anschlägen in Kabul gewarnt hatte, lichtete sich den Angaben nach die Menschenmenge an den Flughafentoren. Die USA wollen ihren Einsatz übermorgen beenden. Heute sind bereits die letzten verbliebenen britischen Soldaten und Diplomaten aus Kabul zurückgekommen. Premierminister Johnson würdigte den - so wörtlich - kolossalen Einsatz in Afghanistan und dankte allen Beteiligten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 15:00 Uhr