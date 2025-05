USA setzen EU-Sonderzölle bis Juli weiter aus

Washington: Die USA setzen die erst am Freitag angekündigten neuen EU-Sonderzölle erst einmal wieder aus. Das hat Präsident Trump nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bestätigt. Statt am ersten Juni würden die Aufschläge erst ab dem 9. Juli erhoben. Sie sollen 50 Prozent betragen. Von der Leyen baut bis dahin auf weitere Verhandlungen. Das teilte sie auf der Plattform X mit. Zwischen den USA und Europa bestünden die wichtigsten und engsten Handelsbeziehungen der Welt. Auch Bundesfinanzminister Klingbeil zeigte sich am Abend in der ARD - so wörtlich - "vorsichtig optimistisch", dass sich USA und EU einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 07:00 Uhr