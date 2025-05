USA setzen EU-Sonderzölle bis Anfang Juli weiter aus

Washington: Im Handelsstreit mit der EU hat US-Präsident Trump noch einmal einen Aufschub gewährt. Der Republikaner verkündete in der Nacht nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass er die Sonderzölle von 50 Prozent erst mal wieder zurückstellen werde. Bis zum 9. Juli sollen keine zusätzlichen Einfuhrgebühren erhoben werden. Von der Leyen teilte in sozialen Medien mit, Europa sei bereit, die Handelsgespräche mit den USA zügig und entschlossen voranzutreiben und dafür die Zeit bis Juli nützen. Der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, Lange, sieht es positiv, dass damit endlich intensive Verhandlungen starten. Deren Ziel sei es, die angedrohten neuen Sonderzölle abzuwenden und bereits bestehende wegzubekommen, so Lange im ARD-ZDF Morgenmagazin. Sollte dies aber scheitern, werde die EU mit eigenen Gegenzöllen reagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 08:00 Uhr