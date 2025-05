USA setzen EU-Sonderzölle bins Anfang Juli weiter aus

Washington: Im Handelsstreit mit der EU hat US-Präsident Trump noch einmal einen Aufschub gewährt. Der Republikaner verkündete in der Nacht nach einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, dass er die Sonderzölle von 50 Prozent erst mal wieder zurückstellen werde. Bis zum 9. Juli sollen keine zusätzlichen Einfuhrgebühren erhoben werden. Von der Leyen teilte in sozialen Medien mit, Europa sei bereit, die Handelsgespräche mit den USA zügig und entschlossen voranzutreiben. Man wolle sich aber bis Anfang Juli Zeit nehmen, um eine Einigung zu erzielen. Die EU und die USA unterhielten die wichtigsten und die engsten Handelsbeziehungen der Welt, so von der Leyen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 06:00 Uhr