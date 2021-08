USA setzen Einsatz in Kabul trotz Raketenbeschuss fort

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Unbekannte haben am Morgen mehrere Raketen auf den Flughafen der afghanischen Hauptstadt abgefeuert. Einem US-Vertreter zufolge konnten sie von einem Abwehrsystem abgefangen werden. Ob alle Raketen zerstört werden konnten, ist allerdings noch unklar. Augenzeugen berichten, dass Trümmer auf ein Wohngebiet gefallen sind. Ob Menschen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Evakuierungsmission am Flughafen läuft nach US-Angaben ohne Unterbrechung weiter. Regierungssprecherin Psaki teilte mit, US-Präsident Biden habe die Kommandeure vor Ort angewiesen, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um die Streitkräfte zu schützen. Gestern hatten sie in Kabul ein Fahrzeug in die Luft gesprengt, mit dem ein Anschlag geplant gewesen sein soll. Dabei soll auch eine neunköpfige Familie getötet worden sein. Diese Berichte würden nun untersucht, so das US-Militär. Morgen wollen die USA ihren Einsatz in Afghanistan beenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2021 08:00 Uhr