USA sehen Taliban-Regierung skeptisch

Nachrichtenarchiv - 08.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA sehen die Übergangsregierung der Taliban in Afghanistan skeptisch. Diese bestehe ausschließlich aus Mitgliedern der Taliban-Miliz oder ihnen nahestehenden Personen und keiner Frau, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Zudem sei man besorgt über Verbindungen und Werdegang einiger der Personen. So steht etwa der neu ernannte Innenminister, Hakkani, auf der Liste der meistgesuchten Männer des FBI. Er ist Anführer eines für den Einsatz von Selbstmordattentätern bekannten Netzwerks innerhalb der Miliz. Die Taliban hatten Teile eines Übergangskabinetts vorgestellt. Demnach wird Mullah Achund Amtierender Vorsitzender des Ministerrats. Regierungschef wird Taliban-Mitbegründer Baradar, der die Verhandlungen mit den USA in Doha geführt hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2021 06:00 Uhr